Cuarto día de registro de aspirantes

La cuarta jornada del registro de aspirantes a las coordinaciones estatales en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional correspondió a los estados de Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sonora, y acudieron a registrarse de manera presencial 24 aspirantes.

Adicionalmente, a lo largo de las jornadas continúan los registros por internet para los aspirantes que así determinen inscribirse.

La fortaleza de nuestro Movimiento está en la unidad y la transparencia, y Morena y los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) realizan este proceso interno de manera democrática.

Se anotan 10 de Morena y Verde en carrera por Querétaro

A la coordinación estatal en Querétaro, se anotaron diez aspirantes de Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) como trámite previo a obtener la candidatura a la gubernatura en 2027.

José María Tapia Franco (Morena), exdirector del extinto Fondo Nacional de Desastres (Fonden) entre 2013 y 2016, afirmó confiar en dicho proceso para elegir al abanderado de la coalición oficialista en la elección del próximo año.

Negó tener acusaciones en su contra por un presunto mal manejo de los recursos del Fondo que dirigió, y afirmó que él mismo criticó su existencia porque había corrupción al interior.

También se registró el diputado Gilberto Herrera (Morena), quien dijo confiar en que su partido ganará la gubernatura de Querétaro el próximo año, entidad que actualmente gobierna el panista Mauricio Kuri González.

Durante su registro, el diputado Ricardo Astudillo (PVEM) coincidió en que su coalición obtendrá el triunfo; y explicó que no solicitó licencia porque los estatutos de su partido no lo exige.

También se registraron el diputado Luis Humberto Fernández (Morena); la senadora Beatriz Robles (Morena); Agustín Hernández Ortiz, militante de Morena; Mario Mauro Ramírez; Astrid Alejandra Ortega, alcaldesa de Cadereyta de Montes; y Laura Patricia Polo Herrera, exdiputada local.

También se registró en línea, el exdirector del IMPI, Santiago Nieto, desde el pasado 22 de junio.

Así también para Quintana Roo, en el cuarto día de registros a las Coordinaciones Estatales en Defensa de la Transformación y la Soberanía de Morena se inscribieron cinco aspirantes.

Entre ellos, la diputada con licencia Marybel Villegas Canché, quien agradeció el respaldo recibido a lo largo de su trayectoria política.

Por otra parte, Ana Patricia Peralta (Morena), alcaldesa de Benito Juárez, Quintana Roo, se registró como aspirante y al término del trámite, hizo un llamado a la unidad durante el proceso de selección.

Detalló que iniciará recorridos por Quintana Roo para informar a los ciudadanos acerca de su labor y los logros de la 4T.

También se registraron: Rafael Marín Mollinedo, exdirector de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM); Alexa Murguía Trujillo (PVEM), diputada local; el senador Eugenio Segura Vázquez (Morena); y Ana Patricia Peralta (Morena), alcaldesa de Benito Juárez.

Rafael Marín se suma a convocatoria

Y con la convicción de seguir contribuyendo a la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación en Quintana Roo, Rafael Marín se registró también este viernes.

Seguidores de Morena y el PT acompañaron a Marín fuera y dentro del recinto en el que se llevaron a cabo los registros, donde estuvo acompañado de liderazgos morenistas y del PT, como la senadora Alma Anahí González Hernández, el diputado federal Luis Humberto Aldana y los diputados locales Ricardo Velazco y Wilberth Batún, entre otros.

Javier Lamarque busca la gubernatura de Sonora

Así también, Javier Lamarque, alcalde con licencia de Cajeme, Sonora, se registró en el proceso con el objetivo de elegir al coordinador estatal sonorense.

En entrevista, dijo que confía en que su experiencia ayudará a consolidar el proyecto de su partido en dicha entidad.

“Es muy importante tener experiencia, sobre todo cuando es un período, en el caso de Sonora se acortó a tres años para emparejar con la elección presidencial, entonces no puedes llegar a aprender, ni tampoco improvisar, en ese sentido, a mí me ayuda bastante el hecho que yo tenga experiencia en tres gobiernos municipales, con buenos resultados, eso implicaría que cuando yo llegue no tendría que llegar a aprender, estaríamos tomando la locomotora andando, sin pararla”, expresó.