Cuatro de cada 10 docentes han sufrido violencia

Cuatro de cada 10 docentes han sufrido algún tipo de violencia en sus planteles y el 90 % de estas agresiones son verbales, mientras que cinco de cada 10 estudiantes han presenciado faltas de respeto hacia estos.

Ante este panorama, la organización civil Educación con Rumbo (ECR) llamó a implementar protocolos específicos de protección docente, establecer corresponsabilidad entre familias y autoridades, y fortalecer la formación en manejo de conflictos.

Incidencia

Expresó que el reciente caso de violencia en un plantel de Michoacán no es un hecho aislado, sino parte de una escalada de agresiones contra el magisterio en el país.

Entre los antecedentes se encuentran incidentes en la Universidad Tecnológica de Tulancingo (2022), así como ataques de padres de familia en Cuautitlán Izcalli (2023) y Naucalpan (2024), y agresiones de estudiantes en entidades como Tabasco, Guanajuato, Coahuila, Baja California (2023) y el CCH Sur en la Ciudad de México (2025).

Diferencias

Indicó que cerca del 35 % de los estudiantes ha presenciado conflictos entre padres de familia y profesores. Por su parte, la Encuesta Nacional de Violencia hacia los Maestros (2024) documenta que una proporción significativa del magisterio enfrenta agresiones dentro del entorno escolar.

A este contexto se suma el impacto en la salud del profesorado: más del 30 % considera su trabajo altamente estresante, cerca del 80 % presenta agotamiento laboral y una de cada seis maestras enfrenta depresión severa.

Responsabilidad

Patricia Ganem, coordinadora del Observatorio de la Educación de ECR, señaló que esta situación responde a un vacío institucional que ha debilitado la autoridad pedagógica en el aula sin generar mecanismos de protección.

En el mismo sentido, la coordinadora nacional de esa ONG, Paulina Amozurrutia, afirmó que no se ha construido una política integral que articule responsabilidades entre Estado, familias y sociedad.