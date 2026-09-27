Cuba agradece posicionamiento de México al bloqueo

Después de que el canciller Roberto Velasco reiteró en la Asamblea General de la ONU el apoyo a Cuba ante el bloqueo de Estados Unidos, la embajada cubana en México agradeció el posicionamiento y refirió que la isla no es una amenaza.

“Cuba no es una amenaza, el bloqueo sí”, expresó la embajada a cargo del diplomático Eugenio Martínez Enríquez, quien también agradeció que nuestro país seguirá con el envío de ayuda humanitaria.

La representación diplomática compartió el agradecimiento que hizo el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, “por expresar la firme solidaridad de su país con el pueblo de Cuba y el rechazo al bloqueo de Estados Unidos y todas las medidas unilaterales aplicadas por el gobierno estadounidense”.

Discurso

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores recalcó la posición que México ha sostenido por más de seis décadas: “La solidaridad con el pueblo de Cuba y el rechazo al embargo, y a toda medida política económica unilateral contraria a la Carta de las Naciones Unidas”.

“Seguiremos enviando ayuda humanitaria para atender las necesidades más urgentes de su población, porque la fraternidad entre nuestros pueblos no depende de coyunturas ni de diferencias”, pronunció en la tribuna de la ONU.

“El derecho internacional debe prevalecer sobre la fuerza, la población civil debe ser protegida, la integridad territorial de las naciones debe ser respetada y toda controversia debe encontrar cauce en el diálogo, la negociación y la paz”, agregó.