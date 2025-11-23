Cuba desmantela red de presunto tráfico de divisas

El Ministerio del Interior (Minint) desmontó de forma parcial una red de presunto tráfico ilegal de divisas, fundamentalmente dólares, entre Cuba y Estados Unidos que operaba un cubano desde la ciudad de Miami, informó este sábado la prensa estatal.

Esquema

El jefe del Departamento de Delitos Económicos del Minint, el teniente coronel Yisnel Rivero, sostuvo que la red movió más de 1.000 millones de pesos cubanos y alrededor de 250.000 dólares entre febrero y septiembre de este año, según el sitio web oficialista Cubadebate.

El esquema, organizado por el cubano Humberto Mora, captaba las divisas en Estados Unidos donde este abría cuentas bancarias a nombre de testaferros para mover el dinero y pagarle a proveedores, acorde con la denuncia.