Cuba marca nuevo récord de apagones

Cuba tendrá prolongados cortes eléctricos en todo el país este viernes, apagones que desconectarán a la vez hasta el 68 % de la isla en el momento de mayor demanda energética, un máximo histórico según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) .

La isla atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, pero el asedio petrolero impuesto por el gobierno de Estados Unidos desde enero ha elevado los apagones, paralizando casi por completo la economía y disparando el malestar social.

Desde que Cuba empezó en 2022 a difundir de forma regular estadísticas energéticas, el mayor apagón se había registrado este lunes (64 %) El miércoles pasado la isla sufrió además un apagón masivo que dejó sin corriente a unos seis millones de personas, incluida La Habana, debido a una avería en una central termoeléctrica clave del oeste del país.

La recuperación está siendo lenta, en parte por la falta de combustible para los motores de generación, y sus consecuencias aún son perceptibles. La capacidad de generación este viernes es inusualmente baja y 10 de las 16 unidades de generación termoeléctrica están averiadas o en mantenimiento.