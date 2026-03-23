Cuba no descarta intervención militar de EUA

Cuba se está “preparando” para un posible ataque del ejército estadounidense, pero su gobierno no quiere agravar las relaciones con Estados Unidos y Donald Trump, dijo el viceministro de Relaciones Exteriores cubano, Carlos Fernández de Cossío.

“Nuestro ejército siempre está preparado”, declaró a la cadena de televisión estadounidense NBC.

“De hecho, en estos días se está preparando para la posibilidad de una agresión militar”, añadió, señalando que “viendo lo que está sucediendo en el mundo, sería ingenuo no hacerlo”.

“Pero esperemos que esto no suceda. No vemos por qué debería ocurrir, ¿cómo podría justificarse?”, continuó el funcionario del gobierno cubano.

“Cuba no quiere un conflicto con Estados Unidos. Tenemos la necesidad y el derecho de protegernos. Pero estamos dispuestos a sentarnos a dialogar”, argumentó.