Cuba sin electricidad en las fiestas; interrupción también en Navidad

Millones de cubanos se quedarán sin electricidad en Nochebuena y Navidad, y se especula que los apagones continuarán durante las festividades, según las previsiones de la empresa estatal UNE, que anunció cortes eléctricos extendidos en todo el país, incluida la capital.

En La Habana, dividida en seis bloques con apagones rotativos, el cronograma promete ser especialmente severo en el Bloque 1, donde decenas de miles de residentes se quedarán sin electricidad entre las 21 y la medianoche del 24 de diciembre, en plena Nochebuena. Además, UNE pronostica un promedio de ocho a diez horas sin electricidad entre Nochebuena y Navidad en esta zona de la capital.

La situación es aún más crítica en las provincias orientales, como Las Tunas, Guantánamo y algunas zonas de Granma, donde hoy se registraron hasta 19 horas consecutivas sin electricidad.

La crisis se deriva del colapso del sistema eléctrico, con centrales termoeléctricas obsoletas, frecuentes apagones y una grave escasez de combustible.