Cuba sufre récord de apagones; sin luz 72% del territorio

Cuba se preparaba para registrar ayer domingo el mayor apagón simultáneo de su historia reciente, con hasta el 72 % del territorio nacional afectado por cortes de electricidad durante las horas de mayor consumo, según las previsiones de la Unión Eléctrica (UNE).

La empresa estatal informó que durante el horario pico el sistema eléctrico dispondrá de una capacidad de generación de apenas 1000 megavatios, frente a una demanda estimada de 3100 megavatios, lo que supone un déficit de 2200 megavatios y una afectación prevista de 2230 megavatios.

La crisis obedece a la limitada disponibilidad del parque de generación del país. Diez de las dieciséis unidades termoeléctricas cubanas permanecen fuera de servicio debido a averías o trabajos de mantenimiento, mientras que más de un centenar de motores de generación distribuida y varias centrales eléctricas flotantes permanecen inactivas por falta de combustible.

Afectaciones

De cumplirse las previsiones, el apagón superará el récord registrado el viernes pasado, cuando los cortes de electricidad afectaron simultáneamente al 71 % del país.

El gobierno cubano ha calificado la situación energética como “aguda”, “crítica” y “extremadamente tensa”, en medio de una crisis que se prolonga desde hace meses.

Especialistas atribuyen el deterioro del sistema eléctrico a la combinación de infraestructuras obsoletas, décadas de insuficiente inversión y las dificultades para garantizar el suministro de combustibles, factores que han agravado los cortes de energía y el descontento de la población.