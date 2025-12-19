Cubanos agradecen a CSP entrega de libros

Después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó en el Zócalo de la Ciudad de México el programa “25 para el 25”, cubanos agradecieron la entrega gratuita de libros a los jóvenes de 15 a 30 años de Cuba.

El canciller de ese país, Bruno Rodríguez, celebró el acto en La Habana donde se entregaron los libros a las juventudes cubanas y agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por la impresión y entrega de literatura latinoamericana.

“Forma parte de la consolidación y promoción de la integración entre los pueblos de nuestra América”, dijo el canciller.

La embajada de Cuba en México destacó que desde el Capitolio Nacional, jóvenes cubanos se sumaron a este proyecto latinoamericano “por la cultura, la lectura y el pensamiento crítico”.

“¡Menos bombas, más libros!”, dijo la embajada cubana. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la relación con la isla se mantendrá y dijo que es una “decisión soberana”.