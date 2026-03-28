Cubanos comparten la realidad de su país

La situación en Cuba se ha vuelto crítica tras una drástica disminución en sus reservas de petróleo. Este declive comenzó cuando Estados Unidos derrocó al líder venezolano, una acción que interrumpió los envíos vitales de crudo que sostenían la energía de la isla.

La presión aumentó posteriormente, cuando Donald Trump amenazó con imponer aranceles a cualquier país que intentara vender o suministrar petróleo a este país.

Ante este aislamiento, la isla ha intentado subsistir dependiendo de su propio gas natural, energía solar y una producción mínima de petróleo para el funcionamiento de sus centrales termoeléctricas. Sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes para satisfacer la demanda nacional.

Escenarios

Como consecuencia, el país enfrenta apagones eléctricos constantes que han paralizado la vida cotidiana, sumándose a una severa escasez de alimentos, medicamentos y transporte.

Frente a este escenario, países como México se han unido para apoyar a la isla. El viernes pasado, la presidenta Sheinbaum informó que, en colaboración con el Gobierno Federal y la solidaridad de los mexicanos, se envió un barco con ayuda humanitaria.

Esta iniciativa ha sido bien recibida por varios cubanos, entre ellos José Luis, quien llegó a México hace dos años junto a su esposa en busca de mejores oportunidades.

En entrevista, agradeció el gesto de la mandataria; sin embargo, compartió una realidad preocupante que le transmiten sus familiares: la ayuda no llega directamente al pueblo, sino que es utilizada por el gobierno cubano para generar ingresos.