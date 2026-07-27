Cubanos marchan a la antigua embajada de Estados Unidos

En el marco de la Revolución Cubana, colectivos en favor de Cuba marcharon del Hemiciclo a Juárez a la antigua embajada de Estados Unidos para exigir el fin del bloqueo estadounidense, el cese de las amenazas de intervención militar y la reanudación del envío de petróleo por parte del gobierno mexicano a la isla.

En punto de las 09:30 horas, los contingentes se concentraron en Paseo de la Reforma y avanzaron entre consignas como “Cuba sí, bloqueo no!”, “¡Cuba no está sola, Trump se equivoca!”, ¡Cuba sí, yanquis no!”, ¡Petróleo mexicano para el pueblo cubano!”, rumbo a la antigua sede diplomática.

Olivia Garza, integrante de la Asociación de Cubanos Residentes en México, acudió a la protesta “porque las agresiones del imperialismo norteamericano hacia Cuba se han incrementado y estamos aquí para demostrar que Cuba no está sola”.

En ese sentido, exigió el fin del bloqueo estadounidense a la isla, “pues lo que están cometiendo contra el pueblo de Cuba es un genocidio silencioso. Quieren rendir por hambre a un pueblo que lo único que ha hecho es su derecho a construir su propia sociedad”.

Celebró el actuar de México ante la situación que atraviesa la isla, “porque ha sido de los pocos gobiernos valientes que a pesar de todas las presiones del gobierno de Estados Unidos siempre ha estado con Cuba y ha ayudado con los envíos de ayuda humanitaria que se necesita”.

Intervención militar de Trump

Ivonne Guerra, también integrante de la asociación, asistió para manifestar su inconformidad ante el bloqueo y las amenazas de intervención militar por parte del gobierno de Donald Trump a Cuba.

“Es un ahogo económico, financiero, comercial en toda su dimensión. Después de un bloqueo de 67 años, lo arrecia con el bloqueo petrolero y muchísimas medidas contra ciudadanos y empresas cubanas, lo que no permite tener un desarrollo normal”, dijo.