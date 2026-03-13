Cuelgan lonas contra diputados del PT y PVEM

La ciudad de Oaxaca amaneció con lonas colgadas en al menos ocho puentes peatonales en las que se exhiben las fotos de los legisladores oaxaqueños federales que se abstuvieron o votaron en contra de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Los legisladores federales que fueron exhibidos son Alejandro Avilés Álvarez y Raúl Bolaños Cacho Cué, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); Margarita García García, Maribel Martínez, Aracely Cruz y Alejandro López Sánchez, del Partido del Trabajo (PT).

En las lonas se les señala de “traidores a la patria” y apunta que “no votaron contra la reforma electoral, votaron contra el pueblo”. Mientras que en el rostro de cada uno de los legisladores federales una franja roja cubre sus ojos.

Culpan a Morena

Esta campaña contra los legisladores federales oaxaqueños ha sido atribuida al partido Morena en el estado de Oaxaca; sin embargo, este instituto político no ha hecho ningún pronunciamiento al respecto.

El gobernador Salomón Jara Cruz, por su parte, lamentó que no se haya apoyado la reforma electoral de la presidenta, y sostuvo que la iniciativa de la mandataria es adecuada a las condiciones del país, principalmente porque planteaba recortar el gasto público de los procesos electorales.