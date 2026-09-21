Cuéllar demanda perfeccionar política contra el huachicol

El diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar señaló que, a raíz de las distintas versiones que han surgido en torno a los acontecimientos registrados en una planta almacenadora de San José Iturbide, Guanajuato, “el Estado mexicano está obligado a perfeccionar su política contra el huachicol y fortalecer los mecanismos de trazabilidad, supervisión y coordinación institucional”.

En este contexto, el legislador guinda impulsa una iniciativa para fortalecer la trazabilidad del combustible.

“Lo que necesitamos es que la información que ya generan las empresas pueda convertirse en una herramienta efectiva de prevención. Una diferencia relevante no puede permanecer aislada en un sistema mientras otra autoridad desconoce esa señal de alerta”, afirmó.

Uno de los principales componentes de la propuesta son los controles volumétricos, que permiten realizar una verdadera contabilidad física del combustible y comparar las entradas, salidas y existencias de una empresa. La iniciativa establece como referencia una discrepancia relevante cuando esta supere el 1.5 % en hidrocarburos o petrolíferos líquidos y el 3 % en gaseosos, una vez descontadas las mermas técnicas certificadas.

La propuesta plantea además un circuito de información más ágil entre el Servicio de Administración Tributaria y la autoridad energética.

Los permisionarios deberán reportar las discrepancias relevantes dentro de las 24 horas hábiles siguientes a su detección y, en determinados supuestos, la Secretaría de Hacienda deberá formular la querella electrónicamente en un máximo de 48 horas hábiles, dando aviso a la Comisión Nacional de Energía, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera.