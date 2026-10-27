Cuenta Guillermo Arturo Zuany con amparo: FGE

El encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Chihuahua, Gilberto Loya Chávez, confirmó el lunes que Guillermo Arturo Zuany Portillo, quien era el fiscal especializado en Operaciones Estratégicas y Antisecuestro, cuenta con un amparo ante la orden de aprehensión con la que tiene en Chihuahua.

Acusación

Zuany Portillo está acusado por el delito del ejercicio ilegal del servicio público, coalición y falsedad ante las autoridades con penalidad agravada, y la orden de aprehensión en su contra salió el 17 de octubre pasado, el mismo día que se detuvo al exfiscal César Jáuregui Moreno, por los hechos ocurridos en el narcolaboratorio de El Pinal y que dejaron sin vida a dos agentes estadounidenses.

“Nosotros estamos usando todos los mecanismos legales para dar con el paradero de todas las personas que es importante localizar. Esta persona Guillermo Arturo Z. tiene un amparo, promovió un amparo indirecto del cual ya se nos notificó”, refirió Loya Chávez.

Pese a ello, afirmó que se continúa como fiscalía con las investigaciones, no solo del caso del narcolaboratorio, sino también de otros temas por la posibilidad de existencia de otros delitos.

Señaló que al tener un amparo se prohíbe la detención de Zuany Portillo por ese caso, es decir, el del narcolaboratorio.

Hasta el momento se desconoce si el funcionario está en el país o en Estados Unidos, como se ha manejado de forma extraoficial en Chihuahua.