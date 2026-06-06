Cuento con mi visa, afirma Villarreal

Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, amplió su posicionamiento respecto a los señalamientos que publicó el diario estadounidense Los Ángeles Times sobre la revocación de su visa.

Rechazó que ingresa a los Estados Unidos mediante un permiso especial, y mostró una mica, que afirmó era su visa.

En rueda de prensa que ofreció en el Salón Independencia del Palacio de Gobierno del Estado, el mandatario tamaulipeco afirmó: “Cuento con mi visa, no he recibido notificación alguna de cancelación, revocación o restricción por parte de autoridad estadounidense alguna”.

Señaló que jamás ha viajado a los Estados Unidos utilizando un documento distinto al que legalmente le corresponde.

Posicionamiento

Recordó que el pasado miércoles fijó una posición clara respecto a los señalamientos difundidos por el diario Los Ángeles Times.

“Lo hice porque considero indispensable responder con la verdad cuando se pretende presentar como hechos, afirmaciones que carecen de pruebas y que afectan no solamente a una persona, sino también a la investidura que representa y al pueblo al que sirve”.

Dijo que decidió ampliar esa posición para reiterar con absoluta claridad lo que ya había expresado: “Niego de manera categórica y absoluta las aseveraciones contenidas en el reportaje publicado por Los Angeles Times. Se trata de afirmaciones que buscan presentar acusaciones sin exhibir una sola prueba verificable que las haga sustentables”.

La verdad no se construye con insinuaciones

Villarreal aseguró que lo que existe en el reportaje son afirmaciones construidas sobre fuentes anónimas que pretenden convertirse en verdad por el simple hecho de haber sido publicadas y, que la verdad no se construye con insinuaciones, la verdad se demuestra con pruebas.

Niega tener relación con el huachiciol

“El reportaje pretende vincularse con actividades relacionadas con el tráfico ilegal de combustibles, conocido públicamente como huachicol, lo niego de manera categórica, absoluta y contundente, jamás he participado, promovido, protegido, ni mantenido relación alguna con actividades de esa naturaleza ni con ninguna otra conducta al margen de la ley”, expresó Américo Villarreal, al referirse a dicho tema.