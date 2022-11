CDMX vulnera soberanía de Morelos

El fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, aseguró que los juzgados y tribunales le darán la razón en cuanto a la necropsia que practicó el Servicio Médico Forense (Semefo) al cuerpo de la joven Ariadna, porque su equipo de trabajo realizó un trabajo “impecable” y científico.

En su comparecencia ante el Pleno del Congreso de Morelos, acusó a las autoridades de la Ciudad de México de vulnerar la soberanía de esta entidad y de la legislatura por el caso Ariadna, pero sobre todo, observó, porque el origen de esta convulsión legal y política se basa en un dato inexacto.

En su comparecencia, el fiscal también acusó a las autoridades de la Fiscalía de la Ciudad de México de haber ejercido presión mediática.

El fiscal de Morelos fue citado a comparecer junto con el comisionado estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, y el secretario de Gobierno, Samuel Sotelo Salgado, con el fin de que informen sobre los hechos violentos que han sucedido en Morelos y que en las últimas fechas se han agravado de manera alarmante para la sociedad, así como lo relacionado con el hallazgo del cuerpo sin vida de Ariadna, hecho que originó diversos señalamientos en contra de la FGE.

En la sesión de preguntas y respuestas, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Julio César Solís Serrano, preguntó directamente al fiscal si renunciaría a su cargo por el caso Ariadna y de inmediato respondió que no lo haría porque sería consecuencia de un señalamiento sin sustento.

“No voy a renunciar, me voy a defender, y no me van a acreditar nada porque yo no hice nada. Ya una vez molestaron a 500 diputados para desaforarme y no lograron nada”, mencionó el fiscal.