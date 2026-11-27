El dirigente de Morena en Hidalgo, Marco Antonio Rico Mercado, reprochó la respuesta institucional del Partido del Trabajo (PT) ante la denuncia por violencia sexual interpuesta por la diputada local, Orquídea Larragoiti Osorio, en contra del diputado federal y comisionado político nacional de ese partido en Hidalgo, Javier “N” .

El miercoles, en el marco del 25N, la legisladora hizo pública la denuncia contra el dirigente de su partido. Además, presentó una denuncia penal, exigió justicia y solicitó el respaldo de las dirigencias estatal y nacional de su instituto político.

Tras estos hechos, el PT emitió un comunicado en el que pidió prudencia para evitar, según señaló, una vulneración al debido proceso. Asimismo, consideró necesario abstenerse de emitir juicios anticipados que pudieran sustituir la actuación de las autoridades por especulaciones públicas.

Pronunciamiento

Esta respuesta originó el descontento del líder morenista, quien señaló que, sin pretender politizar la situación, el PT emitió un pronunciamiento ambiguo ante la gravedad de los hechos denunciados. Consideró que debió asumir una postura más enérgica y que el diputado señalado también debió dar la cara.

Marco Antonio Rico calificó de insuficiente esta puesta, al limitarse a solicitar prudencia, sin dar a conocer otro tipo de acciones. Aseveró que debe existir congruencia en la defensa de los derechos de las mujeres, la cual debe reflejarse en acciones concretas y no solo en comunicados.