Cuestiona Grecia Quiroz protección a gobernador

La alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, criticó que el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya cuente con protección “por recomendación” después de haber pedido licencia con el fin de separarse del cargo.
A través de Facebook, Quiroz comparó al mandatario sinaloense con su esposo y exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo. “Ojalá te hubieran protegido de la misma manera. Pero como pertenecías a un movimiento ciudadano y no a un movimiento político, te ignoraron y te dejaron solo”.
Agregó que, con protección, aún estaría con su familia. “En México, los mecanismos de protección existen. La pregunta es cómo, cuándo y para quién se activan”, concluyó.
El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Rocha Moya; al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; al senador, Enrique Inzunza y a otros siete funcionarios de posible narcotráfico y posesión de armas.
Dos días después, el gobernador de Sinaloa pidió al Congreso estatal permiso para separarse de su puesto mientras las investigaciones en contra suya están en proceso.
El lunes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que Rubén Rocha Moya tiene equipo de seguridad personal, la cual no solicitó, pero se le dio “por recomendación”.