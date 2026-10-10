Cuestiona Ken Salazar el actuar de agentes del ICE

Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México, criticó el actuar de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) en la detención de personas migrantes y bajo la administración del presidente Donald Trump.

En un mensaje en sus redes sociales, Salazar aseguró que en su libro “Fronteras. Mi lucha por una América unida”, cuenta cómo se pueden arreglar estas acciones para tener confines que funcionen y se trate a las personas con dignidad.

“Lo que estamos viendo hoy en Estados Unidos (EUA) está mal, personas con las caras tapadas, policías sacando la gente de la calle, padres detenidos frente a sus hijos afuera de la escuela. Eso no es lo que somos como país.

“El presidente Trump hizo de ICE su propia policía, el resultado es un desastre. Todos queremos comunidades seguras. Entonces hay que ir por los criminales violentos, por los traficantes, por los malos. Y los agentes tienen que estar bien escogidos y bien capacitados, y seguir las mismas reglas que cualquier otro policía”, declaró.

El exfuncionario estadounidense informó recientemente que el próximo 14 de octubre regresará a México para promocionar en la capital del país su libro en español. A través de sus redes sociales, apostó por el futuro de América del Norte y señaló que puede ser ejemplo para el mundo en prosperidad económica.