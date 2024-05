Cuestiona López Obrador por caso de corrupción

El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó nuevamente los actos de corrupción que representaron la entrega de una pensión vitalicia, un seguro de vida y otras prestaciones de parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) por más de 48 millones de pesos a la actual presidenta de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), María Amparo Casar, por la muerte de su esposo en octubre de 2004.

Criticó que tras revelarse estos hechos, los opositores hayan puesto más atención en la divulgación de datos personales que en el acto mismo de corrupción.

“¿O sea, está permitida la corrupción siempre y cuando no nos cachen?. Si los cachan, se comete el delito de dar a conocer datos personales”, y justificó: “¿Y cómo terminamos nosotros como autoridad sabiendo de un acto de corrupción? Como cómplices, como encubridores”, expresó.

En ese sentido, el mandatario federal remarcó que en este caso en el que está relacionada Casar —actual presidenta de la organización ligada al empresario Claudio X. González—, al asegurar que “a todas luces” es un acto deshonesto, pues desde el principio de la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla García, quien en 2004 ocupaba un puesto directivo en Pemex, se demostró que se trató de un suicidio y no de un accidente.

Refirió que desde que se dieron los hechos, se realizó una investigación judicial “y desde el principio hasta el fin, desde que se da este hecho lamentable, que llega el perito, llegan familiares y ya empiezan a decir fue un suicidio; porque como se trata de una investigación que inicia, siempre se piensa que pudo ser un homicidio, pero los mismos familiares dicen: ‘No, fue suicidio’. Y aparece en el acta, y el peritaje habla de eso, desde el inicio”.

Ante ello, López Obrador criticó que los intelectuales y defensores de Casar, "igual de deshonestos, en vez de solicitar que la autoridad competente resuelva, y se aclare eso, no, piden que se respete los datos personales. Cuando sí se trata de un acto de corrupción, pues no se puede mantener en secreto".

López Obrador señaló que pese a la llegada de energías verdes, el petróleo se seguirá usando, por lo que este combustible será una herencia para las próximas generaciones.

“Va a quedar petróleo para 25-30 años hasta que se deje de utilizar. Está garantizado para la próxima administración, el próximo gobierno no va tener problema. Además hemos avanzado en la tecnología y se puede perforar un pozo ya en tres meses y extraer pronto”, dijo.