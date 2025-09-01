Cuestiona Noroña a edil por cobrarle predial

En medio de múltiples señalamientos, entre ellos la adquisición de una casa de 12 millones de pesos, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, criticó duramente al alcalde de Tepoztlán, Morelos, y lo calificó de “incompetente” en la gestión del impuesto predial.

A través de su cuenta en X, Fernández Noroña explicó que no posee propiedades en el municipio y que, por lo tanto, no debería estar obligado a pagar dicho impuesto.

Para respaldar su declaración, el legislador publicó una fotografía de un recibo de pago que demuestra que la dueña de la propiedad que está pagando, ha cubierto el impuesto correspondiente.

El recibo muestra un pago de tres mil 777 por concepto de impuesto predial 2025, con un descuento por pronto pago, por lo que el legislador cuestionó si era desorden administrativo o corrupción.

“El alcalde de Tepoztlán es un incompetente. Yo no tengo propiedades en Tepoztlán, por ello no tengo que pagar impuesto predial. La persona dueña de la casa que estoy pagando, ha pagado el predial. ¿Es desorden administrativo o corrupción en Tepoztlán?”, subrayó el legislador.