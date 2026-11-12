Cuestionan a Banxico por mover tasa

Si bien el camino más seguro era que Banco de México (Banxico) no moviera la tasa de referencia, porque si bien el tipo de cambio no tuvo una reacción tan importante, ahora preocupa lo que hará la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, consideró Franklin Templeton México.

“Creo que el camino más seguro era no mover la tasa, sobre todo ante lo que no sabes qué va a pasar con la Fed y qué tanto suba”, dijo Nadia Montes de Oca, senior portafolio manager.

Durante el webinar sobre las perspectivas económicas y de mercado, expuso que, si bien la reacción del tipo de cambio subió momentáneamente, tampoco fue tan relevante ni llegó a un nivel de 22 pesos, sino de 18.40-18.60 unidades.

Inquietud por el recorte

Expresó su inquietud por el recorte de Banxico contra el siguiente paso que vaya a dar la Fed en Estados Unidos y la respuesta de la autoridad monetaria en nuestro país.

Podría reaccionar en no seguir a la Fed o hacer un ajuste por el diferencial para no afectar a las inversiones con una salida de capitales, estimó.

“Habría que ver qué independiente y tan firme se mantiene Banxico; hasta el momento no fue tan relevante, 25 puntos tampoco van a mover a la economía ni van a solucionar temas de crecimiento”, estableció.