Cuestionan a Luis Donaldo Colosio identidad regional

El senador Luis Donaldo Colosio Riojas contestó de forma breve pero contundente a quienes le cuestionan arraigo en Sonora: “Que ching… esperan para agregarla”.

Lo que inició como una visita de carácter filantrópico y académico terminó por convertirse en un termómetro político de alta intensidad.

El legislador por Movimiento Ciudadano (MC), aterrizó en suelo sonorense no solo para reencontrarse con sus raíces familiares, sino para confrontar de forma directa a quienes cuestionan su legitimidad política en el estado.

El momento más álgido de la jornada ocurrió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sonora (Unison).

Tras su ponencia en el foro “Retos y Oportunidades para México”, un estudiante lanzó la pregunta que flota en el aire desde que Jorge Álvarez Máynez lo “destapó” como posible aspirante a la gubernatura.

Sobre todo, porque sus detractores usan un argumento muy particular y es que no ha vivido en Sonora. -Quisiera saber ¿cuál es su contraargumento hacia ellos y si realmente conoce las necesidades de las y los sonorenses? ¿Qué les contestaría a ellos?, cuestionó el estudiante.

Sin titubeos, Colosio Riojas soltó una respuesta que encendió el auditorio:

“Si ellos han vivido toda su vida en Sonora, ¿qué chingados esperan para arreglarla?”.

La frase fue recibida con una ovación inmediata y el grito unísono de “¡Gobernador, gobernador!” por parte de la comunidad estudiantil, un gesto que el legislador recibió con cautela, pero sin cerrar la puerta a las definiciones futuras.

Visiblemente conmovido al hablar de su familia, el hijo del extinto candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio Murrieta, aseguró que su trabajo busca honrar la memoria de sus padres y ser un ejemplo para sus propios hijos.