Cuestionan a titular de SHCP por huachicol fiscal

Diputados de oposición cuestionaron al secretario de Hacienda Edgar Amador Zamora por el crecimiento del huachicol fiscal en México, motivo por el que el funcionario los exhortó a aprobar la reforma a la Ley Aduanera.

Durante la comparecencia por la glosa del primer Informe de Gobierno de la presidenta Sheinbaum Pardo, el diputado del PAN José Guillermo Anaya Llamas denunció que el delito de huachicol fiscal sigue creciendo y acusó a la Secretaría de Hacienda de “guardar silencio” sobre el tema, a pesar de ser el responsable directo de las aduanas y de la recaudación.

“¿Dónde está su voz? Cada día que Hacienda guarda silencio se siguen robando millones de pesos de huachicol fiscal, hablamos nada más y nada menos de 550 mil millones de pesos (mdp) perdidos, dinero suficiente para levantar hospitales, otorgar miles de becas y surtir los medicamentos que hoy tanto hacen falta para que no siga muriendo la gente. El huachicol fiscal es el verdadero rostro de Morena, corrupción, omisión y complicidad”, declaró.

Recaudación

En respuesta, el titular de Hacienda se dijo “muy consciente” de que el contrabando ilegal de hidrocarburos y otras mercancías han dañado las finanzas públicas, y aseguró que, pese a ello, “la recaudación en aduanas se está incrementando el 22 % en términos reales, y esto se hace combatiendo la corrupción, combatiendo la elusión y estableciendo controles”.

Asimismo, exigió a los diputados opositores y aliados aprobar la Ley de Aduanas, pues sostuvo que ello permitirá fortalecer la recaudación y evitar el aumento de impuestos.

Amador Zamora consideró “inconcebible” que las factureras evadan o eludan impuestos, y que con ello se vayan a bolsillos privados recursos que deberían de ir a la hacienda pública.