Cuestionan discrepancia en cifras de homicidios

La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por Zacatecas, Claudia Anaya Mota, advirtió que la diferencia de cinco mil 140 homicidios entre los registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) durante 2025 podría responder a un “incentivo perverso” para presentar mejores resultados en materia de seguridad por parte de los gobernadores.

La legisladora sostuvo que, si bien ambas instituciones utilizan metodologías distintas, la diferencia nunca había alcanzado esta magnitud.

“La discrepancia siempre era del rango del 4 %, no llegar al 21 %”, señaló.

Anaya consideró que algunas fiscalías podrían estar reclasificando homicidios dolosos como culposos, lesiones que derivan en la muerte o fallecimientos por determinar. Sin embargo, aclaró que no tiene pruebas de que exista una instrucción directa del Gobierno Federal para modificar las estadísticas.

La priista cuestionó particularmente el caso de Zacatecas, donde las autoridades presumen una reducción de 70 % en homicidios, pese a que la diferencia entre ambos registros alcanza 45 %.

“¿Se trata de resolver problemas o se trata de maquillar cifras? ¿De qué se trata gobernar? ¿Se trata de dar resultados o de fingir resultados?”, cuestionó.