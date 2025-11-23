Cuestionan en Salina Cruz anuncio de nuevos pozos

Representantes de comités de agua y de colonias de Salina Cruz cuestionaron el anuncio que dio el administrador local del agua potable, sobre construir cuatro nuevos pozos de agua para resolver el desabasto que afecta a miles de personas. El problema del desabasto de agua que sufre la población salinacrucense, dijo el dirigente de la Coordinadora de Colonias Unidas (CCU), Hugo Mayoral, no está en el déficit de pozos y, por lo tanto, la solución tampoco está en actos propagandísticos y demagógicos.

Para los habitantes de las colonias que sufren por la falta de agua, el problema se localiza en la existencia de dos redes principales de distribución, de unos 15 kilómetros de longitud cada una, que vienen funcionando desde hace 53 años. Son tuberías que llegaron a su nivel de vida útil.

Además de las redes anquilosadas de las tuberías, dijeron los colonos, es necesaria la reconstrucción de los tanques elevados y la necesidad de reprogramar la distribución del agua, para que no se prolongue el desabasto.