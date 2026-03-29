Cuestionan perfil de comité evaluador

La ciudadana Karla María Estrella Murrieta, sancionada en 2024 por violencia política de género contra la diputada Diana Karina Barreras, cuestionó la llegada de Rubén Jesús Lara Patrón al Comité Técnico de Evaluación, quien se encargará de evaluar los perfiles de los aspirantes para elegir a los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

Por medio de redes sociales, la sonorense criticó la decisión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) debido a que el magistrado fue parte de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (PJF) que la sancionó por una publicación en X hecha en febrero de 2024, donde acusa presunto nepotismo a la esposa del expresidente de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna y entonces precandidata a diputada federal por el PT.

“A este señor no solo le pareció correcto que tuviera que pedir disculpas por 30 días, pagar una multa, tomar cursos ¡pretendía actualizar quienes pueden ser sancionados por calumnia! La ciudadanía no puede cometer calumnia, lo ha dicho una y otra vez la Sala Superior del TEPJF”, escribió Estrella Murrieta en su cuenta de X.

Agregó que es “preocupante” que quien elija a los próximos consejeros “tenga estas ideas represoras y antidemócratas”, esto, debido a que el entonces magistrado votó a favor de la sanción pero se mostró con un voto concurrente, es decir, discrepó de algunas consideraciones de la sentencia, entre ellas, el estudio de la calumnia que se hizo para determinar que no existió en su publicación en X.

Finalmente arremetió contra la decisión cuestionando: “¿Por qué la Jucopo lo consideró la persona idónea para decidir el futuro de los próximos procesos electorales?”.