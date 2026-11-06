Cuestionan revisión del color guinda en servidores

El presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda, cuestionó el criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) revisar la utilización de gorras, camisetas y chalecos guinda por parte de los “Servidores de la Nación (SDLN)” durante la entrega de programas sociales, ante la posibilidad de que se genere una asociación indebida entre los apoyos gubernamentales y Morena.

Consideró que resulta excesivo pretender que el uso de un determinado color en la vestimenta de los servidores públicos pueda interpretarse como una forma de inducción política o partidista.

Sin promoción electoral

Sostuvo que la utilización de chalecos guinda no constituye por sí misma una promoción electoral ni significa que una persona esté identificada políticamente con un partido.

“A mí me parece que señalar por el uso de la ropa de alguna persona que haya una inducción política, electoral, partidista, me parece exagerado”, afirmó.

“El compañero que me hace la pregunta viene de color de Morena, ¿y a poco por eso lo acusan de Morena? Ahora vengo de azul, no me vayan a acusar de panista”, señaló con ironía.

Ante la insistencia de los reporteros, el senador advirtió que el color de la ropa no debería convertirse en un elemento para presumir una conducta partidista.

Argumentó que, bajo ese razonamiento, también tendría que cuestionarse el uso de otros elementos de la vestimenta.