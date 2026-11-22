La tecnología Bluetooth facilita la vida diaria al permitir conectar audífonos, relojes inteligentes, altavoces o el sistema del automóvil sin cables.

Esta herramienta opera mediante ondas de radio de baja potencia en la banda de 2.4 GHz para intercambiar datos a corta distancia, generalmente en un rango de hasta 10 metros.

Sin embargo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) advierte que, mientras permanece encendido, el dispositivo emite señales constantes de disponibilidad que pueden ser aprovechadas por terceros para intentar accesos no autorizados y hasta propagar programas maliciosos.

Cuando el Bluetooth se mantiene activo todo el tiempo, especialmente en espacios concurridos como centros comerciales, aeropuertos o estaciones de tren, tu celular queda expuesto a distintas amenazas.

Para disfrutar esta tecnología de conectividad inalámbrica sin comprometer tu privacidad, los expertos coinciden en una serie de medidas preventivas clave:

Apágalo cuando no sea necesario: tanto la SSPC como Brain and Code sugieren desactivar el Bluetooth al dejar de usarlo, lo que cierra la ventana de oportunidad para ataques en lugares públicos y hasta evita el desgaste innecesario de la batería.

Configura tu dispositivo en modo “no visible”: Esto sirve para ocultar la visibilidad del equipo e impedir que dispositivos desconocidos lo detecten.