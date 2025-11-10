Cuidar empleos fortalece productividad: Catem

“Ante el escenario complejo que vive la industria maquiladora, apostamos por la capacitación y la mano de obra calificada, porque cuidar los empleos es clave para fortalecer la productividad y mantener a México en el camino del crecimiento”, dijo el secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), Pedro Haces Barba.

El también diputado federal señaló que las cifras desestacionalizadas del personal ocupado en los establecimientos con Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Immex), se redujeron en 4 % en el último año, al pasar de 2 millones 939 mil 872 empleos en establecimiento manufactureros de este tipo, a 2 millones 821 mil 93, según cifras del Inegi.

Esto debido a la incertidumbre comercial, a los aranceles que se ha impuesto de manera unilateral por el gobierno de Estados Unidos, que ha llevado a que se frene la inversión ante la inseguridad que provoca la falta de claridad en las relaciones comerciales.

Revisión del tratado comercial

Haces Barba recordó que hasta que se logre un buen acuerdo en el tema, cuando concluya la renegociación del T-MEC que está en puerta, y “al que apostamos la mayoría de los mexicanos que deseamos que le vaya bien al país, no recuperaremos ese clima de confianza que se requiere para que los proyectos de inversión salgan adelante”.

El legislador federal añadió que de acuerdo a la información dada a conocer por el Consejo Nacional de Index, otro aspecto es la automatización de procesos que en el corto plazo implican un impacto en los costos de contratación y capacitación de las empresas, aunque a largo plazo reditúen en menores costos.

“El problema es complejo. Por lo tanto, se necesita de la participación de todos los sectores para generar mejores condiciones para el crecimiento de la economía, de la inversión y del nivel de empleos en México, poniendo cada quien de su parte de acuerdo a lo que corresponde a cada uno: gobierno, sector empresarial y trabajadores. Esa es la tarea que tenemos por delante”, concluyó.