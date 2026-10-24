Culpa gobernadora a exfiscal en caso de la CIA

Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), reveló que acordó con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, ir penalmente contra el exfiscal César Jáuregui Moreno, por el caso del operativo antidroga en el que participaron agentes de los Estados Unidos (EE.UU.).

En una declaración antes de poner en marcha los módulos de Atención Ciudadana de la FGR, en Hidalgo, Godoy Ramos afirmó que, en días pasados, se reunió con la panista en su oficina, a petición de ella, donde acordaron procesar a Jáuregui Moreno por traición a la patria y delitos del fuero común.

La fiscal general aseguró que durante el encuentro, Campos Galván también acusó al exfiscal del operativo, además de ser un funcionario corrupto, dueño de casinos y que tenía prestanombres.

En un comunicado, la FGR detalló que en la reunión, donde también estuvo David Boonne de la Garza, titular del Fecor, Maru Campos supo de la imputación contra el exfiscal por traición a la patria, y que facilitaría información sobre casinos y supuestos prestanombres de Jáuregui.

“No me pueden decir que yo lo acusé”: Maru Campos

Por lo anterior, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, aseguró que ella no acusó al exfuncionario del estado.

“Ellos también sabían cuál era el actuar de César Jáuregui y ya tenían información acerca del exfiscal, entonces no me pueden decir que yo lo acusé (...) hay muchas contradicciones en esta plática”, expresó la panista.