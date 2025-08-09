Culpan a Francia de frustrar el alto el fuego en Gaza

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, culpó al presidente de Francia, Emmanuel Macron, de haber frustrado las negociaciones con Hamas para alcanzar un alto el fuego en la Franja de Gaza con su decisión de reconocer al Estado palestino.

“Las conversaciones con Hamas fracasaron el día que Macron tomó la decisión unilateral de reconocer al Estado palestino”, declaró Rubio.

Reconocen a Palestina

El jefe de la diplomacia estadounidense añadió que, tras el anuncio de Francia, “otros países” —en alusión al Reino Unido— comunicaron que también reconocerán a Palestina en septiembre si no se logra un alto el fuego, lo que, según Rubio, llevó a Hamas a concluir que les conviene más no llegar a un acuerdo.