Culpan a gobierno por muerte de maestro

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) responsabilizaron al Gobierno Federal por la muerte de un docente ocurrida tras las movilizaciones de el lunes y el intento de ingreso al Zócalo capitalino, durante una conferencia realizada el martes a un costado de El Caballito, previo a dirigirse a una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación (Segob).

Aseguró que mantienen vigentes sus demandas locales y nacionales, y acusó incumplimientos tanto del gobierno estatal como federal en materia educativa y de salud.

Las exigencias de la CNTE

Entre las principales exigencias mencionaron la contratación de maestros para cubrir vacantes derivadas de jubilaciones, el pago a docentes que laboran horas adicionales en secundarias técnicas y generales, así como la regularización de claves para trabajadores con funciones directivas y docentes.

También reclamaron la entrega de recursos para uniformes escolares destinados a padres de familia, acuerdo que, afirmaron, permanece pendiente desde el año pasado.

Demandas de la CNTE

La CNTE reiteró que sus demandas centrales continúan siendo la abrogación de la Ley del Issste de 2007, el retorno a un sistema solidario de pensiones, la eliminación de la reforma educativa y demandas relacionadas con justicia social.

Muere hombre en plantón

Por la mañana, un hombre de aproximadamente 46 años de edad murió la mañana de este martes en el plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), instalado en la vía pública en la zona de 5 de Mayo, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima comenzó a presentar malestar general y posteriormente fue localizada inconsciente dentro del campamento. Al sitio acudieron elementos de seguridad y personal de emergencias, quienes realizaron la valoración médica correspondiente.

Tras la revisión, paramédicos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió al acordonamiento de la zona para resguardar el lugar.

Bloqueos en Oaxaca

Así también, maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) bloquearon los accesos al aeropuerto internacional de la ciudad de Oaxaca y a la planta de almacenamiento de Pemex ubicada en Santa María El Tule.

Las protestas se realizan como parte de su paro indefinido de labores para exigir respuesta a las demandas contenidas en su pliego de demandas 2026, y que este martes cumple su segundo día.