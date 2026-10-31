Culpan a otras administraciones de la corrupción

El titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Carvente Contreras, culpó a otras administraciones de la corrupción interna al interior del máximo órgano electoral del país.

Al comparecer ante las comisiones unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción, el funcionario aseguró que la entrega de contratos a modo a empresas ligadas a Alfredo Hernández Casillas en el INE, inició desde el año 2014, y detalló que derivado de las investigaciones actuales existen 18 expedientes, de los cuales 13 están en proceso de investigación y 5 en procedimiento de responsabilidades, pero aclaró que aún no hay resultados definitivos.

Al inicio de la rendición de cuentas, Carvente Contreras aclaró que hablaría de “casos hipotéticos” y no casos definitivos, toda vez que los hallazgos de las investigaciones recientes sobre entrega de contratos a empresarios cercanos a Guadalupe Taddei, “son actos de fiscalización de carácter preliminar” y los hallazgos “deben de madurar para llegar a resultados definitivos”.

Con vínculos a funcionarios

Así, explicó que desde el año 2014 al 2025, han detectado a cinco empresas con vínculos representantes legales o socios cercanos a funcionarios electorales, siendo: Cajas Graft, Corporativo Zeg, Comerciadora JVLY, Formas finas y materiales, y Seriplast de México, que recibieron contratos por 2 mil 461 millones de pesos, derivados de venta de materiales electorales en el INE y en los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) de al menos 20 estados de la república.

Contratos con OPLEs

Víctor Hugo Carvente Contreras aseguró que en los últimos 15 años, 77 % del monto total de los contratos en órganos electorales locales (OPLEs), han sido otorgados a las empresas mencionadas: “Solo en estas empresas se han concentrado 2 mil 461 millones de pesos”.

El contralor reveló que son 20 los OPLEs que han tenido contratos con estas empresas, siendo estos los órganos electorales de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

“Este no es un asunto estricto del INE es un asunto de todos los órganos electorales”, insistió.

“Se hicieron 2776 recomendaciones en 194 auditorías en la gestión anterior. En la gestión actual nosotros hemos hecho 3 mil 307 recomendaciones en solo 27 auditoría, el promedio de recomendación por auditorías es de 112.5, mientras que en la pasadera en 14.3 recomendaciones”, concluyó.