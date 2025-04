Culpan al Senado por candidaturas ligadas al narco

La magistrada de circuito, María Emilia Molina de la Puente, exintegrante del Comité de Evaluación del Poder Judicial, rechazó los señalamientos en los que se les responsabilizó por la filtración de presuntos candidatos al Poder Judicial ligados a la corrupción y al crimen organizado.

Exigió al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, “asumir su responsabilidad” pues señaló que ellos emitieron un reglamento mal diseñado.

“Esto tiene una falla de diseño, la falla de diseño está en la Constitución porque parte de una reforma estructural del Estado mexicano que no tuvo diagnóstico ni técnica legislativa, donde pasaron por alto expresamente todas las reglas democráticas que existen para las elecciones”, declaró.

Molina de la Puente recordó que el Comité del Poder Judicial no evaluó la idoneidad de las candidaturas derivado de una serie de resoluciones judiciales.

“Nos ordenaron suspender el proceso que después el Tribunal Electoral dijo que no suspendiéramos; solicitamos a la Suprema Corte que definiera qué es lo que teníamos que hacer, la Suprema Corte desde la Presidencia ordenó medidas cautelares que no respetó el Tribunal Electoral, y el Tribunal sin facultades y por encima del texto constitucional, ordenó al Senado, no al Comité del Poder Legislativo, al Senado, que hiciera todo el proceso de insaculación sin evaluación de los aspirantes a candidatos que se habían inscrito en este comité del Poder Judicial”, explicó.

Emilia Molina reconoció que “es probable” que haya candidatas y candidatos al Poder Judicial que son impresentables, pero sostuvo que los nombres que han salido a la luz fueron revisados por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo.