Cumbre en París para analizar situación en Ormuz

Un plan de eliminación de minas está listo para ser implementado, sobre todo si se extiende la tregua entre Irán y Estados Unidos: La denominada Coalición de los Voluntariosos de Ormuz, integrada por más de 40 países, se reunirá de nueva cuenta el viernes y, esta vez, parece estar realmente cerca de tomar medidas.

La cumbre de líderes convocada en París por el francés Emmanuel Macron y el británico Keir Starmer —a la que se espera que asista la primer ministra italiana, Giorgia Meloni— estuvo precedida por una reunión de agregados militares para analizar la situación en el estrecho.

El objetivo, sin embargo, es el restablecimiento de la libertad de navegación.

La situación sigue siendo complicada por dos razones: el papel de Estados Unidos, que hasta ahora se mantuvo al margen de la coalición, y la postura de Teherán, que por primera vez se opuso claramente al plan de los Voluntariosos.

Una propuesta que los europeos, además de considerar injusta, creen contraria en su totalidad al derecho internacional.

En París, los líderes de la coalición, conectados en su mayoría de forma remota, evaluarán la situación.

Ya tendrán sobre la mesa las primeras propuestas para desminar el Estrecho de Messina.

Ese fue, de hecho, el tema central de la cumbre militar celebrada en París, a la que también asistió la Armada italiana.