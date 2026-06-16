Cumple CNTE 15 días de huelga y realiza jornada de protesta

Al cumplir este lunes 15 días de huelga nacional, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizará una nueva jornada de protesta con la liberación de las casetas de San Marcos, Naucalpan y Tlalpan, en la salida a Cuernavaca, como parte de los acuerdos alcanzados en su Asamblea Nacional Representativa (ANR).

La dirigencia magisterial ratificó la continuidad del paro indefinido de labores, el plantón instalado en el Zócalo y calles aledañas, así como las movilizaciones en distintos puntos del país, al considerar que las respuestas ofrecidas por el Gobierno Federal siguen sin atender las demandas centrales del movimiento.

Tras concluir la ANR el fin de semana, los dirigentes acordaron mantener la jornada de lucha y reforzar las acciones de presión. Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9, reiteró que el movimiento no levantará la huelga mientras no existan respuestas de fondo a las demandas de los trabajadores de la educación y sostuvo que las propuestas gubernamentales presentadas hasta ahora no resuelven el problema de las pensiones ni garantizan una jubilación digna.

Reducen presencia en calles

Y a 15 días del paro nacional, docentes han mermado su presencia en las calles aledañas al Zócalo de la Ciudad de México, en comparación con los días previos a la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La presencia de integrantes del magisterio disidente ha disminuido notablemente en calles como Francisco I. Madero, donde a diferencia de los primeros días de declarado el plantón, actualmente la vialidad ha sido prácticamente liberada para el paso peatonal.

Otras de las calles que registran menores bloqueos son Simón Bolívar, Av. 5 de Mayo e Isabel la Católica, las cuales se muestran visiblemente más desocupadas.

En el caso de las calles República de Cuba, Palma Norte y Belisario Domínguez, estas son el único punto del Centro Histórico donde el músculo del magisterio disidente se hace presente, pues aquí se mantienen las cocinas, comedores y las casas de campaña atiborran las vialidades.

Sin embargo, también se documentó que en este punto algunos centistas comenzaron a empacar sus cosas para abandonar el plantón instalado en el corazón de la Ciudad de México.