Cumple Marx Arriaga dos días atrincherado en su oficina

A más de 70 horas de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció su cese como director general de Materiales Educativos, Marx Arriaga Navarro, se mantiene en sus oficinas transmitiendo la segunda jornada de 24 horas de diálogo para hablar sobre la Nueva Escuela Mexicana y los libros de texto gratuitos que estuvieron a su cargo.

El pasado viernes, el aún funcionario federal advirtió que no se retirará de su cargo.

Anunció que encabezará una jornada de “Protesta con propuesta”, y dijo que permanece en sus oficinas “rodeados por las cloacas de la @SEP_mx.” porque “¡o luchamos juntos o nos derrotarán por separado!”.

El jueves, Arriaga Navarro ofreció una conferencia de prensa, en la que señaló que no se le había notificado de su despido, por lo que no se iría hasta recibir una notificación formal.

A pesar de que la SEP confirmó su remoción, Arriaga Navarro decidió defender su cargo frente a la dependencia y llamó a una jornada de 24 horas de protesta en defensa de los libros de texto.

El sábado, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, manifestó que Arriaga Navarro rechazó las alternativas que le fueron planteadas tras su salida del cargo, entre ellas un cambio de área dentro de la dependencia federal o la posibilidad de representar a México en el extranjero.

Marx Arriaga admite que le ofrecieron una embajada y que no aceptó para no traicionar al magisterio

Arriaga admitió que se le ofreció una embajada para que dejara el cargo, pero la rechazó para no traicionar al magisterio.