Cumple más de 24 horas toma de planta de Pemex

La toma de las instalaciones de la planta de almacenamiento de Pemex por profesores de la Sección 22 del SNTE cumplió más de 24 horas y sus accesos permanecerán bloqueados por los docentes.

Estas instalaciones de la paraestatal fueron tomadas ayer por los integrantes del movimiento magisterial, pero esta vez con el carácter de permanente, según los acuerdos del sindicato, como parte de plan de acción para exigir solución a las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

La planta de almacenamiento de hidrocarburos de Pemex, desde donde se distribuye a estaciones de servicio, se encuentra ubicada en el municipio de San Pablo Huitzo, población de la región de los Valles Centrales de Oaxaca.