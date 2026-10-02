Cumple Roberto Lazzeri 100 días como embajador de México

Roberto Lazzeri, embajador de México en Estados Unidos, indicó que visitó algunos centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) para revisar las condiciones de connacionales bajo custodia.

Además, el embajador Lazzeri cumplió 100 días al frente de la representación diplomática y reiteró su planteamiento desde su comparecencia ante el Congreso de la Unión: “La relación entre México y Estados Unidos nunca está terminada. Es un trabajo constante, de todos los días, por su profundidad humana, económica e histórica”.

Tras la instrucción presidencial, Roberto Lazzeri recalcó en sus redes sociales que la defensa de la comunidad mexicana ha sido la prioridad, por lo que sostuvo diálogo directo con autoridades de ICE a nivel federal, en Dallas, Houston y Atlanta “para fortalecer la protección consular y el trato digno a nuestras y nuestros connacionales”.

Reporta reuniones

El embajador mexicano reiteró que parte de su trabajo es acompañar a las personas mexicanas que regresan.

“En México los queremos y los esperamos, y por eso existe México te Abraza, para que cada retorno sea un nuevo comienzo y no un punto final”, señaló.

En 100 días al frente de la embajada de México en Estados Unidos, reportó reuniones con la Casa Blanca, con 15 agencias federales, 21 legisladores, 24 centros de procesamiento y visitas a cinco estados.

También el impulso a la inversión con el Plan México y que se alcanzaron “avances concretos” en seguridad, migración y prosperidad compartida.

“Con rigor técnico, pragmatismo y pleno respeto a nuestra soberanía y a las leyes de ambos países, seguiremos construyendo acuerdos en beneficio de nuestra gente en ambos lados de la frontera”, dijo Lazzeri.