Cumple Trump promesa de blindar las fronteras

Entre las numerosas promesas electorales de Donald Trump, hay una que su administración está cumpliendo con particular determinación: endurecer las barreras migratorias de Estados Unidos, una política que ya se tradujo en la revocación de más de 300.000 visas desde su regreso a la Casa Blanca, en enero de 2025.

La cifra, difundida por el Departamento de Estado y publicada por el New York Post, refleja la magnitud de una ofensiva que no se limita a reforzar los controles fronterizos, sino que también alcanza a extranjeros que habían obtenido autorización legal para ingresar al país.

Según un funcionario del Departamento de Estado, las revocaciones respondieron a actividades delictivas, amenazas a la seguridad pública o infracciones migratorias, entre ellas fraudes y declaraciones falsas.

Principal compromiso durante la campaña

El endurecimiento de la política migratoria constituye uno de los pilares del segundo mandato de Trump, quien hizo del control de las fronteras y de la reducción de la inmigración irregular dos de sus principales compromisos durante la campaña presidencial de 2024.

A dos semanas de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, la inmigración continúa ocupando un lugar central en la agenda política estadounidense, mientras Trump exhibe el endurecimiento de los controles como uno de los resultados de su segundo mandato.

Manifestantes interrumpen mitin de Trump

Más tarde, durante el mitin electoral del presidente, Donald Trump, en Greenville, Carolina del Norte, dos manifestantes interrumpieron su discurso, ambos fueron expulsados por la seguridad del mandatario, mientras pedía el voto en un estado clave en la búsqueda de mantener control del Senado.

Un primer manifestante gritó consignas en contra del presidente y la seguridad oficial lo detuvo en medio de la multitud, según la prensa presente en el recinto.

Dos minutos después, otro alborotador fue retirado, mientras Trump decía que “hace mucho tiempo atrás” le hubiera pedido a sus seguidores que “le dieran una paliza” pero que era mejor dejarlo ir en paz.

La visita forma parte de una gira por el país, con mítines prácticamente diarios, con la que el mandatario busca movilizar a su electorado ante unas encuestas que favorecen a los demócratas en la renovación del Congreso.

Presiona a Zelenski para que acepte un acuerdo

Por otra parte, el New York Times, asegura que el presidente estadounidense, Donald Trump, presiona a su par ucraniano, Volodímir Zelenski, para que acepte un acuerdo de paz con Rusia, aunque incluya las concesiones territoriales que exige Moscú, a cambio de beneficios económicos que le traería esa paz.

Así sostiene el medio, que detalla que esa es la posición que los enviados del magnate, Steve Witkoff y Jared Kushner, le presentarán a Zelenski en la reunión prevista en Oslo, tras la cual partirán hacia Rusia, donde este miércoles serán recibidos por el presidente Vladimir Putin en San Petersburgo.