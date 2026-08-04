Cumplen con tope de 27 pesos 85.2 % de gasolineras

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que el 85.2 % de las estaciones de servicio del país ya cumplen con el acuerdo voluntario para vender el litro de gasolina regular por debajo de los 27 pesos.

La dependencia presentó los resultados del monitoreo semanal sobre precios de combustibles.

Profeco señaló que el acuerdo alcanzado en mayo entre el Gobierno Federal y empresarios gasolineros registra un 85.2 % de cumplimiento, con un precio promedio nacional de 27.03 pesos por litro al corte del 31 de julio.

Como ejemplo de precios justos, destacó a Pemex Combustibles Yalba, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde el litro se vende en 26.97 pesos, con un margen de ganancia de 1.42 pesos. En contraste, exhibió a la estación BP, en Amozoc, Puebla, por comercializar el combustible en 29.99 pesos por litro, con un margen de 3.83 pesos.