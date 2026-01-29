Cumplimentan orden de aprehensión contra “El Botox”

Personal de la Fiscalía de Michoacán (FGE), cumplimentó este miércoles una orden de aprehensión -en reclusión- a César Alejandro Sepúlveda Arellano, “El Botox”, por su presunta responsabilidad en el asesinato del presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez.

El mandato judicial fue cumplimentado por la FGE, en contra de “El Bótox”, por el delito de homicidio calificado, cometido en agravio del líder limonero, perpetrado el 19 de octubre de 2025.

La Fiscalía informó que derivado de los actos de investigación obtuvo de un Juez de Control la orden de aprehensión, la cual fue ejecutada en reclusión.

Las indagatorias permitieron a la FGE establecer la posible participación de César Arellano en el homicidio de Bernardo Bravo.

Ese hecho criminal forma parte de una serie de conductas delictivas que impactaron directamente a productores de la región de Tierra Caliente, por lo que la FGE integró una Carpeta de Investigación con datos de prueba suficientes.

Ahora, “El Botox” enfrentará su proceso penal por esta imputación que se suma a los delitos del orden federal, que pesan también en su contra.