Cumplir los suen~os de la gente, la mayor satisfaccio´n: CSP

En Umán, Yucatán, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de 432 nuevas viviendas del Desarrollo Infonavit "Punta Cruz Eco" del programa Vivienda para el Bienestar, así como la entrega de 658 constancias de liquidación del Fovissste de créditos impagables, con el objetivo de cumplir los sueños del pueblo de México como una prioridad de los gobiernos de la Cuarta Transformación.

"Reestructuramos más de 5 millones de créditos, pero así se oye como una cifra; imagínense ustedes: 5 millones de familias que de la noche a la mañana les resolvimos la vida, les resolvimos su sueño de toda la vida. Eso somos los gobiernos de la Cuarta Transformación de la vida pública, nuestra mayor satisfacción: cumplir los sueños de la gente, cumplir los sueños del pueblo", informó.

La jefa del Ejecutivo federal recordó que los gobiernos neoliberales del pasado le quitaban a la ciudadanía, mientras que los gobiernos de la Cuarta Transformación dan al pueblo de México.

El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, informó que la meta sexenal de la institución es la construcción de 60 mil nuevas viviendas, con una inversión de 38 mil millones de pesos, de las cuales 40 mil ya están contratadas y en los próximos meses se sumarán 15 mil más para llegar a un avance del 90 por ciento antes de finalizar este año. Detalló que hoy se entregaron las primeras 432 viviendas de 5 mil 360 que se van a construir en el fraccionamiento Infonavit Punta Cruz Eco, además de la reestructuración de 136 mil créditos impagables y 84 mil escrituras en todo Yucatán.

Vamos a modernizar el Sistema de Salud

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que inició una gira en centros de Salud y hospitales del IMSS Bienestar para escuchar a los directores y directoras, médicos y médicas, así como a los pacientes, con el objetivo de resolver las problemáticas y la burocracia; por ello, conformó un equipo de trabajo que tiene como tarea modernizar completamente el Sistema de Salud.

Pide estar atentos a efectos del huracán Trudy

En otro tema, el huracán categoría 1 Trudy originará lluvias intensas en Colima, en la zona sur y en la costa de Michoacán; muy fuertes en la costa y zona sur de Jalisco y en el sur de Nayarit, así como precipitaciones fuertes en el suroeste de Guerrero. La información meteorológica fue compartida por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien brevemente escribió "atento aviso".

Por lo anterior, el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos de América, estableció como zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta Mita hasta San Blas, Nayarit, y se mantiene la zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Manzanillo, Colima, hasta Cabo Corrientes, Jalisco.

Evita pronunciarse sobre detención del exfiscal

Así también, la mandataria, evitó pronunciarse acerca de la detención del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, quien será puesto a disposición del juez de control por su probable responsabilidad en el delito de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, derivada de una investigación ordenada después de la entrada de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en abril pasado.

"Ya, ya, ya el lunes, el lunes, gracias, gracias, gracias", se limitó a decir tras su salida del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán.