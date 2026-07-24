Cura usa hidrolavadora para rociar agua bendita

Un video grabado durante una celebración religiosa se volvió viral en TikTok, luego de mostrar a un sacerdote utilizando una hidrolavadora para lanzar agua bendita sobre decenas de fieles. La escena provocó miles de reacciones y abrió un debate entre quienes aplauden la creatividad y quienes consideran que el acto fue inapropiado.

Las imágenes fueron difundidas en la cuenta china por el usuario @michoveal, donde se observa al sacerdote de pie en la parte trasera de una camioneta pick up blanca mientras sostiene una hidrolavadora Karcher para distribuir agua bendita entre los asistentes.

Durante el recorrido, el religioso dirigió una oración a los presentes y pidió bendiciones para sus familias mientras el chorro de agua alcanzaba a mujeres, hombres, niños y adultos mayores que participaban en la celebración.

Ante ello, lejos de mostrarse incómodos, muchos de los asistentes respondieron con sonrisas y tomaron el momento con humor.

Aunque la publicación original no especifica el lugar de los hechos, asistentes a la celebración señalaron en redes sociales que el momento ocurrió durante las festividades en honor a Santiago Apóstol, en el municipio de Contepec, Michoacán.