CURP biométrica arranca prueba piloto; oficial en 2026

Los primeros trámites para la CURP biométrica, el nuevo documento de identificación propuesto por el Gobierno de México durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, iniciaron el pasado 1 de agosto en un módulo piloto ubicado en la Ciudad de México.

La nueva modificación a la Clave Única de Registro de Población (CURP) tiene como objetivo principal implementar datos biométricos al documento de identificación tradicional; es decir, además del trámite original, se realizará un escaneo de rostro, iris y huellas dactilares, así como de la firma electrónica del titular.

Oficial en 2026

Este nuevo sistema de identidad digital entrará en vigor de manera oficial en 2026 y podrá utilizarse como documento de identificación para trámites institucionales como inscripciones escolares, registro en el IMSS o Issste, expedición de pasaporte y registro ante el SAT.

De acuerdo con el director general del Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo), Arturo Arce Vargas, la entrega del documento oficial de identidad será a través del correo electrónico a mediados del mes de octubre para las personas que ya hayan realizado su registro.

En conferencia de prensa, el funcionario informó que este documento solo podrá ser descargado por el titular y contará con medidas de seguridad, entre las que se encuentran un código QR y marcas de agua. Además, el formato de este documento no será una credencial física, por lo que cada persona deberá imprimirla y enmicarla en casa.