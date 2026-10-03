Da CIDH seguimiento al tema de desaparecidos

Después del alertamiento de meses atrás sobre la crisis de desaparición de personas en nuestro país, la comisionada y relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Andrea Pochak, dio seguimiento a las recomendaciones en el tema.

Pochak se reunió con la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, con quien acordó una ruta de trabajo para dar seguimiento a recomendaciones prioritarias en materia de desaparición de personas, atención a víctimas, búsqueda e identificación humana.

La Segob indicó que este encuentro dio continuidad a la reunión de mayo pasado, cuando la CIDH presentó su informe sobre desapariciones en México y formuló recomendaciones al Estado mexicano.

“La ruta acordada contempla un mecanismo especial de seguimiento y busca fortalecer las capacidades de búsqueda, investigación, identificación humana y a las familias mediante la coordinación entre autoridades federales y estatales, la asistencia técnica de la CIDH, el intercambio de información y la evaluación de resultados”.

“Aunque estas recomendaciones contarán con este mecanismo especial, también se dará seguimiento a las demás recomendaciones formuladas por la CIDH”, detalló la Segob.

Exponen avances

Gobernación expuso avances derivados de las reformas legales, el diálogo permanente con las buscadoras y sus familias, la identificación humana y los procesos de verdad, justicia y reparación.

Reiteró que el tema de las desapariciones “es una prioridad para la presidenta de México, para lo cual ha fortalecido las instituciones, mejorado los procesos y garantizado la atención a cada víctima”.

Al final del encuentro, en el que también participaron autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores, las delegaciones visitaron el Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata, donde revisaron la atención brindada en cada caso de desaparición y conocieron varios casos de éxito.