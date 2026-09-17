Da Lazzeri su primer Grito de Independencia en EE.UU.

Roberto Lazzeri, embajador de México en Estados Unidos (EE. UU.), encabezó su primer Grito de Independencia ante la comunidad mexicana en el Mexican Cultural Institute de Washington.

En sus arengas, el embajador Lazzeri mencionó a Margarita Maza Parada, esposa del expresidente Benito Juárez, quien fue reconocida recientemente como la primera “embajadora histórica” de la República Mexicana.

“¡Vivan nuestros pueblos originarios, vivan nuestros hermanos y hermanas migrantes, viva una Norteamérica unida y humanista!”, gritó al recordar a los héroes y heroínas de la patria.

Al embajador lo acompañaron su esposa Lauren Coughlin y Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas.

“Es un gran orgullo celebrar a nuestro país y compartir con nuestra gente ¡Viva México!”, externó en sus redes.

Como parte del 216 Aniversario de la Independencia de México, embajadas de diversos países en nuestro país enviaron sus felicitaciones ante está conmemoración.