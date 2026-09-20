Da seguimiento Segob a casos de desaparecidos

La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) atiende los casos planteados a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por parte de familiares de personas desaparecidas y representantes de colectivos en Guanajuato.

El viernes, durante su gira de rendición de cuentas con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, algunas familias de desaparecidos en la entidad se acercaron a la presidenta de México para solicitar apoyo en la búsqueda de sus seres queridos y que se agilice el proceso en cada caso.

Sheinbaum escuchó sus demandas

En videos que circulan en redes sociales se muestra que la titular del Ejecutivo escucha sus demandas luego de que los familiares de las víctimas mantuvieran una protesta en la entidad ante la llegada de la mandataria federal. Incluso, en otros videos se observa que la presidenta recibe los datos y números de teléfono de los familiares para dar seguimiento a sus asuntos.

En este contexto, la Segob, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, emitió un comunicado en el que asegura que la comisionada nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez Gumecindo, así como otras personas servidoras públicas, se comunicaron de manera inmediata y directa con las familias afectadas para conocer los casos y de esta manera recabar información que contribuya a la localización de las y los desaparecidos en el estado.

Asimismo, detalló que personal de la CNB acudirá en los próximos días a la entidad para dar seguimiento a los casos y sostener reuniones con autoridades locales con el fin de fortalecer las acciones de búsqueda.

“La Secretaría de Gobernación y la CNB refrendan su compromiso de mantener una atención cercana con las familias y colectivos, reconociendo su participación como parte fundamental de los procesos de búsqueda”, indicó la Secretaría de Gobernación.