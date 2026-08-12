Da seguimiento SRE a mexicanos en vulnerabilidad

Tras el reciente sismo de magnitud 7.4 en Colombia, el canciller Roberto Velasco informó que le da seguimiento a la situación de los connacionales en situación de vulnerabilidad.

Además, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reiteró el apoyo que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum a Colombia para enviar ayuda humanitaria.

Velasco indicó que con el equipo de la Subsecretaría para América Latina y el Caribe, y el de Protección Consular, se revisó también la situación del equipo infantil de futbol de sala de Tijuana que quedó varado en territorio colombiano.

“Les reiteramos que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, todos nuestros connacionales en ese país cuentan con el apoyo y el respaldo del gobierno de México para que estén de regreso lo antes posible en nuestro país”, dijo el titular de la SRE.

Externó la solidaridad de nuestro país “en estos difíciles momentos también con el pueblo colombiano ante esta tragedia que ha dejado lamentablemente 181 personas fallecidas”.